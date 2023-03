Čaputová a Pavel vyzdvihli spoločné hodnoty, hovoria o ďalšej spolupráci

Ako pripomenuli, obe krajiny čelia aj obdobným výzvam týkajúcich sa geopolitickej situácie, energetiky či hybridnej vojny. Uviedli to po spoločných rokovaniach v Prezidentskom paláci.

„Obaja sme vyrastali v časoch Československa. Bol to náš domov a dnes môžeme spolu sláviť veľmi priateľské, pozitívne a konštruktívne vzťahy dvoch samostatných štátov,“ vyhlásila Čaputová s odkazom na 30. výročie od rozdelenia Československa.

„Vzťahy našich krajín sú naozaj nadštandardné,“ potvrdil Pavel. S Čaputovou sa zhodli, že názorový súlad vytvára priestor na spoluprácu v mnohých oblastiach. Ako skonštatovala prezidentka, obe krajiny vnímajú príležitosť na rozširovanie spolupráce napríklad pri posilňovaní energetickej nezávislosti, ale aj pri ochrane klímy napríklad formou podpory obnoviteľných zdrojov. Hlavy štátov SR a ČR plánujú aj spoločné zahraničné cesty.

Rovnako si vie Čaputová predstaviť bližšiu spoluprácu krajín aj prezidentov pri téme dezinformácií. „Naše spravodajské služby otvorene hovoria o vplyve Ruska, pokiaľ ide o dezinformácie na území SR, sme v tomto ohľade veľmi zraniteľní, pretože vplyv dezinformácií alebo hybridných útokov je zjavný,“ podotkla s tým, že dezinformácie „rozleptávajú“ súdržnosť spoločností.

Takmer rovnaké problémy krajín podľa Pavla vychádzajú predovšetkým z konfliktu na Ukrajine. Vzhľadom na jeho vplyv na ekonomickú i sociálnu situáciu očakáva v spoločnosti napätie. „Bude veľmi záležať na tom, ako citlivo budeme pristupovať k oslovovaní našich občanov, ako dôsledne im budeme pripomínať hodnoty, na ktorých naše krajiny stoja, ako budeme jednoznační v poukazovaní na to, kde je nebezpečenstvo, kde je nepriateľ,“ načrtol. Ako podotkol, viac ako rozdiely medzi politickými stranami vnútri krajín nás ohrozuje agresívna politika Ruska. Odmietanie podpory Ukrajiny by mohlo vyústiť do omnoho vážnejších problémov, ktoré by mohli stáť viac ako podpora Ukrajiny.