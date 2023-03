Miles: Trump by ako prezident vojne na Ukrajine nezabránil ani ju hneď neukončil

V rozhovore pre TASR to povedal Simon Miles, odborný asistent na Sanford School of Public Policy Dukeovej Univerzity v americkom Durhame.

Trump, ktorý vlani v novembri oznámil zámer kandidovať v roku 2024 na prezidenta, nedávno vo svojom príhovore zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že ak by bol na čele USA, dokázal by vyjednať koniec vojny na Ukrajine v priebehu 24 hodín. Vyhlásil tiež, že ak by bol prezidentom on, Rusi by na Ukrajinu ani neboli vpadli. Zároveň obvinil administratívu amerického prezidenta Joea Bidena z nebezpečnej eskalácie rusko-ukrajinského konfliktu.

Trumpove vyjadrenia podporil aj maďarský premiér Viktor Orbán. Ten pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche povedal, že ak by bol v Spojených štátoch prezidentom Trump, k vojne na Ukrajine by nebolo došlo. Dodal, že ak by ho Američania opätovne zvolili, na Ukrajine by zrejme rýchlo dosiahol mier.

Miles, ktorý má slovenské i kanadské občianstvo a žije v USA, si myslí, že ruská invázia na Ukrajinu by vypukla a pokračovala, aj keby bol prezidentom USA Trump. Zároveň sa však obáva, že Trump by Ukrajinu rýchlo „predal“ Moskve alebo by prišiel s nejakou unáhlenou dohodou.

Pripustil, že ani Bidenova administratíva nie je v súvislosti s riešením vojny na Ukrajine bezchybná – pri poskytovaní pomoci je podľa neho pomalá a príliš opatrná.

Miles však prílišnú váhavosť s vojenskou podporou pre Kyjev pri bojoch v Donbase, ktoré vypukli v roku 2014, vyčítal aj Trumpovi a jeho predchodcovi Barackovi Obamovi. „Moja odpoveď na otázku, ako by sa mohol Biden zlepšiť, je opakom Trumpovej: robiť viac, nie menej,“ povedal.

Miles si okrem toho myslí, že Trump i Orbán „bizarne“ obdivujú ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý im však tento postoj neopätuje.