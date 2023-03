Nevzhľadná cenovka či samolepka na darčekoch i nábytku? Takto sa vám ju podarí úplne odstrániť

Zvyšky nálepky je ťažké odstrániť – mydlo a voda sú len zriedka úspešné pri úplnom odstránení lepkavého lepidla. Existujú však šikovné triky, s ktorými to ide ľahšie. Najlepšie zo všetkého je, že väčšina týchto metód využíva produkty, ktoré už pravdepodobne máte doma. Hovoríme napríklad o octe či sušiči na vlasy. S týmito šikovnými tipmi vás už zvyšky nálepiek nebudú nikdy trápiť.

Zoškrabanie

Najprv sa môžete pokúsiť odstrániť zvyšky bez akýchkoľvek ďalších produktov. Na zoškrabanie lepidla použite plastovú škrabku, napríklad okraj starej darčekovej karty. Táto metóda je obzvlášť úspešná pri odstraňovaní zvyškov nálepiek z plastu alebo dreva, ale nie je najlepším riešením pri práci so sklom, pretože riskujete poškriabanie povrchu, radí portál Southern Living.

Zahrievanie

K tomuto spôsobu potrebujete to, čo určite máte vo svojej kúpeľňovej skrinky - fén na vlasy. Ak nechcete povrch ošetrovať chemikáliami, skúste zvyšky nálepky nahriať fénom. Horúci vzduch uvoľňuje lepidlo, čo umožňuje jeho ľahké a čisté odlepenie. Jednoducho nasmerujte horúci vzduch na nálepku na 5-10 sekúnd a škrabaním ju odstráňte.

Namáčanie vodou

Aj obyčajná horúca voda môže byť účinná pri odstraňovaní zvyškov nálepiek – vyžaduje si to však len trochu trpezlivosti. V prvom kroku namočte papierovú utierku do horúcej vody a na 3-5 minút zakryte zvyšky nálepky. To by malo urobiť zvyšok lepidla poddajnejší a ľahšie zoškrabateľný.

Na obzvlášť odolné nálepky však voda samotná voda stačiť nebude. Vtedy treba použiť iné tekutiny. Vždy však najskôr na nenápadnom kúsku vyskúšajte, či povrch daná tekutina nezničí.

Potieranie alkoholom

Jedným z najlepších spôsobov, ako odstrániť zvyšky nálepky, je alkohol, ktorý môžete bezpečne použiť na väčšine povrchov, ako je sklo, drevo a plast. Namočte papierovú utierku alebo handru do liehu a na niekoľko minút položte na povrch zvyškov nálepky. To zmäkčí zvyšky a umožní vám ich ľahko zotrieť.

Potieranie octom

Ak nemáte po ruke lieh alebo nechcete použiť agresívnu chemikáliu, podobný prístup možno použiť aj s octom. Ocot má množstvo šikovných využití v domácnosti a ukazuje sa, že je výborným pomocníkom aj pri odstraňovaní zvyškov nálepiek.

Namočte papierovú utierku do teplého bieleho octu, potom ju na 3-5 minút položte na požadované miesto a zvyšky zotrite.