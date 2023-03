Tajomstvo rizota sa ukrýva v jednoduchosti. Takto bude dokonalé

Často sú to práve jednoduché jedlá, z ktorých sa stanú katastrofy. Rizoto k takýmto jedlám určite patrí. Často ho nájdete podávané s čímkoľvek a presne viete, keď ste si v reštaurácii dali jeho nevydarenú verziu. Hutná masa nesprávnej konzistencie, ktorá sa skôr hodí ako omietka, veru nepoteší.

Chcete si pripraviť dokonalé klasické rizoto bianco? John Mulgrew vysvetľuje, ako priviesť jednoduchú kombináciu dobrej ryže, vývaru, vína, syra a tuku k dokonalosti.

Základom je správna ryža, vyberte si ryžu arborio alebo carnaroli. Nadrobno nakrájanú cibuľu nechajte na panvici zmäknúť s trochou olivového oleja a pridajte aj celý malý strúčik cesnaku. Uistite sa však, aby sa nepripálil.

Pridajte ryžu a jemne premiešajte, potom pridajte pohár suchého vermutu alebo bieleho vína. Nedávajte ho veľa, no určite naň nezabudnite, jeho chuť vo výsledku oceníte.

Postupne pridávajte kurací alebo zeleninový vývar - jednu naberačku po druhej podľa potreby. Veľmi praktické je, ak budete mať vývar už vopred pripravený a odložený v chladničke. Iste to oceníte aj pri iných receptoch. Môžete pridať aj trochu korenia a soli, ale nepreháňajte to, lebo ešte neskôr budete pridávať vývar aj syr, ktoré rizoto ešte dochutia.

Neustále miešajte a pridávajte vývar, podľa toho, ako ho ryža absorbuje. Nepridávajte ho naraz. Udržujte na pomerne nízkej teplote a ďalej opatrne miešajte. Malo by to trvať asi 15-20 minút, ale keď začne hustnúť, vyskúšajte zrnko ryže, aby ste zistili, či už máte hotovo, radí portál Belfast Telegraph. Dávajte pozor, aby ste rizoto nerozvarili ani príliš nezredukovali. Konzistencia musí byť krémová, no zároveň sypká.

Ak máte pocit, že sa blížite k záveru, pridajte poriadnu dávku nastrúhaného parmezánu alebo syru grana padano s kúskom masla a jemne vmiešajte.

Mnohé recepty na rizoto obsahujú smotanu, no ak nemusíte, nedávajte ju. Maslo, syr a škrob z ryže spravia svoju úlohu. Vďaka nim získate krémovú textúru a chuť.

Podávajte ihneď posypané jemne nastrúhaným parmezánom a pár kvapkami kvalitného olivového oleja.

Ak sa budete držať hlavných zásad prípravy rizota, určite nič nemôžete pokaziť.