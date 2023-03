Ministerstvo vyzýva turistov, aby necestovali do týchto krajín. Nie je to bezpečné

Dôvodom je aktuálna bezpečnostná situácia v daných oblastiach. Rezort o tom informuje na webe.

„MZVEZ SR vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Mjanmarskej zväzovej republike, stupňujúce sa násilie silových zložiek vojenskej junty proti protestujúcemu civilnému obyvateľstvu, vyzýva občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú na území Mjanmarska, aby dôkladne zvážili nevyhnutnosť zotrvania v krajine, a odporúča opustiť Mjanmarsko prostredníctvom nateraz dostupných letov,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyzýva občanov, aby do krajiny necestovali.

Rezort pripomína, že pre vzniknutú bezpečnostnú a politickú situáciu má slovenská ambasáda v Bangkoku len obmedzené kontakty a dosah na vojenský režim v Mjanmarsku. „Čo značne limituje možnosť veľvyslanectva poskytnúť prípadnú pomoc v núdzovej situácii občanom Slovenskej republiky v Mjanmarsku,“ poznamenal.

Turisti by tiež mali zvážiť nevyhnutnosť cestovať do najjužnejších thajských provincií Pattani, Yala, Narathiwat a do južnej časti Songkhla. „V týchto oblastiach dochádza k pravidelným bezpečnostným incidentom – útokom formou podpaľačstva, bombových útokov a streľby. Terčmi sú často príslušníci bezpečnostných síl a vládni predstavitelia, avšak útoky sa odohrali aj proti hotelom, obchodom, supermarketom, dopravnej infraštruktúre a vlakom,“ spresnilo MZVEZ. Neodporúča v krajine používať vlakovú linku Hat Yai do Pedang Besar, na ktorú bol spáchaný útok v decembri 2022.

„Zastupiteľský úrad SR v Bangkoku odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovať do týchto oblastí a byť ostražitý najmä na verejných miestach, dodržiavať odporúčania miestnych úradov a sledovať správy miestnych médií,“ dodal rezort.

Upozorňuje aj na aktuálnu situáciu v hlavnom meste Gruzínska Tbilisi. „V súvislosti s pokračujúcimi protestmi v Tbilisi, ktoré 7. marca prerástli do fyzických konfrontácií, Veľvyslanectvo SR v Gruzínsku odporúča občanom SR, aby sa vyhýbali zhromaždeniam v centre hlavného mesta, predovšetkým v okolí parlamentu,“ spresnilo ministerstvo.