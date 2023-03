Hasiči mali pre nepriaznivé počasie viac ako 150 výjazdov

Hasiči odstraňovali najmä spadnuté stromy na cestách, strhnuté strechy, spadnuté bilbordy či poškodené drôty elektrického vedenia. „Upozorňujeme, že výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu pred silným vetrom platia v sobotu aj naďalej pre väčšinu územia Slovenska. Výstrahy pred silným vetrom na horách platia aj na nedeľu (12. 3.),“ uviedol rezort vnútra.

Sekcia krízového riadenia MV SR v prípade silného vetra radí neparkovať vozidlá na rizikových miestach, a to pod stromami, elektrickými stĺpmi, stožiarmi a bilbordmi. Pred príchodom vetra treba doma vykonať preventívne opatrenia. Okná a dvere by sa mali pozatvárať a zaistiť. Na záhrade, terase či balkóne je potrebné podľa ministerstva upevniť predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť okolie. Ide napríklad o záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené či plechové predmety.

Pre zvieratá žijúce na dvore by mali majitelia vytvoriť dočasné útočisko. Ľudia by sa tiež mali zdržiavať v bezpečných objektoch, vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese a v parkoch. MV pokračuje, že v nepriaznivom počasí je potrebné obmedziť šoférovanie a voliť pomalú jazdu.

Ľudia by sa podľa rezortu mali vyhýbať kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, mali by kontaktovať tiesňovú linku. Poveternostnú situáciu tiež treba sledovať z bezpečia domova a v žiadnom prípade neskúmať terén.