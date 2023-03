Nehnuteľnosti Čechov stále lákajú, takmer tretina uvažuje o kúpe domu či bytu

Uvažujú tak napriek tomu, že zhruba polovica sa domnieva, že v tomto roku ešte vzrastú úrokové sadzby pri hypotékach. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Broker Consulting na vzorke zhruba 1000 respondentov. Informoval o tom server iDnes.cz.

„Česi jednoznačne preferujú vlastné bývanie. Väčšina by si želala dom, a to najradšej v stredne veľkom meste,“ povedal Michal Kormaňák z agentúry IPSOS, ktorá sa na prieskume podieľala. Tento záujem potvrdil aj hlavný ekonóm Generali Miroslav Singer, ako však dodal, pracovné príležitosti, najmä však kvalitnejšie zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ich dostávajú do bytov vo veľkých mestách.

Z prieskumu vyplynulo, že v nasledujúcich piatich rokoch plánuje kúpu domu či bytu 29 % Čechov. „Často si nákup plánujú ľudia s nadpriemernými príjmami. Tí s nižšími príjmami si už začínajú uvedomovať, že na vlastnú nehnuteľnosť nedosiahnu,“ dodal Kormaňák.

Takmer polovica opýtaných pritom očakáva, že úrokové sadzby pri hypotékach budú v tomto roku ešte rásť. Zároveň počítajú s rastom cien nehnuteľností aj nájomného. Práve pre rastúce úrokové sadzby pri hypotékach a pre ceny energií, ktoré ich dostali do zložitej finančnej situácie, viac než tretina Čechov zrušila, prípadne odložila kúpu nehnuteľnosti.

Napriek tomu však až šesť z desiatich opýtaných Čechov uviedlo, že investovanie do nehnuteľnosti je výhodné aj v súčasnej situácii. Najčastejšie to boli ľudia s čistým mesačným príjmom nad 40.000 Kč (1692 eur). „Až 80 % populácie má dnes prinajmenšom čiastočné obavy z inflácie, aj preto ľudia hľadajú ďalšie spôsoby, ako sa chrániť pred znehodnotením svojich voľných prostriedkov. Jednou z ciest môžu byť aj investície do nehnuteľností, ktoré v súčasnej dobe považuje za výhodné 60 % Čechov,“ dodal Kormaňák.