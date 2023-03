Keby odišiel Heger z OĽANO skôr, nastal by podľa neho horší scenár

Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poznamenal, že ak by sa klub OĽANO rozložil ešte v lete, tak by celá jeseň bola politicky nestabilná.

Zároveň poukázal, že ak by sa hnutie rozpadlo v tom čase, koalícia by mala ešte menej hlasov, ako mala v menšinovej vláde. „Čiže tá menšinová vláda a menšinová koalícia bola na jeseň kompaktná,“ dodal.

Na otázku, či zvažoval krok uchádzať sa o funkciu predsedu OĽANO, odpovedal, že v hnutí nebol dopyt po jeho vízii, podpora smerovala predsedovi Igorovi Matovičovi, a preto bolo nutné odísť. „So svojou víziou som išiel budovať spoločný politický projekt Demokrati,“ vysvetlil.

Doplnil, že svoj odchod z OĽANO komunikoval s Matovičom veľmi otvorene. Oznámil mu ho ako prvému ešte v pondelok (6. 3.). „Ja som v tomto veľmi transparentný,“ zdôraznil. Zároveň odmietol prípadnú koordináciu s Matovičom pri tvorbe strany. Demokrati sú podľa neho jeho víziou, ktorú tvoril na začiatku spoločne s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Zopakoval, že s akoukoľvek stredopravou stranou, ktorá sa stotožňuje s ich víziou, bude rokovať. Priblížil, že rokuje s KDH, ktoré chce ísť podľa neho do volieb zatiaľ samostatne. „A to isté sa, myslím, týka aj strany Aliancie,“ ozrejmil. Heger chce rovnako komunikovať aj s Mikulášom Dzurindom a novou stranou Jablko. Na otázku, či sa v strane Demokrati objaví Juraj Šeliga zo Za ľudí, odpovedal, že to závisí od samotného poslanca. Demokrati so stranou Za ľudí komunikujú.

Zdôraznil, že svoje slová o spolupráci so stranami, ktoré odmietol, neprehodnotí. „Neviem si predstaviť sedieť vo vláde s človekom, ktorý nevie vysvetliť svoj majetok,“ povedal, poukazujúc na lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho.

Strana Demokrati má podľa neho dosť mesiacov, aby oslovila občanov SR a ukázala im svoju výzvu. „Verím, že vieme získať aj podporovateľov strany Hlas. Pretože ten rozdiel medzi nami a stranou Hlas je jasný práve v našich hodnotách,“ povedal. Rázne odmietol, že by vyšetrovania opozície boli zmanipulované. „A už vonkoncom do nich nezasahujeme,“ povedal. Zopakoval, že najväčšou chybou koalície bolo zvolenie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku.