Pripravovaný Národný park Podunajsko počíta so zachovaním poľnohospodárstva.

Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Štátny tajomník rezortu Michal Kiča sa v tejto súvislosti v Dunajskej Strede stretol so zástupcami Agrárnej komory Slovenska.

„Ambíciou ministerstva je predložiť na rokovanie vlády návrh národného parku, ktorý zabezpečí účinnú ochranu prírodných hodnôt územia a zároveň umožní využívať aj naďalej úrodnú pôdu na Žitnom ostrove na poľnohospodárske účely,“ povedal Kiča.

Cieľom vzniku národného parku na slovenskej časti Dunaja je chrániť prírodné bohatstvo a rovnako pomôcť regionálnemu rozvoju, miestnym obyvateľom, agroturistike a lokálnym farmárom, ubezpečil Kiča zástupcov agrárnej komory. „Región Dunajskej Stredy je neodmysliteľne spojený s poľnohospodárstvom, ktoré tu má dlhoročnú tradíciu. Naším spoločným záujmom je, aby Národný park Podunajsko nijako neohrozil záujmy poľnohospodárov. Napokon, 96 percent navrhovaného územia národného parku je už teraz chránených,“ poznamenal Kiča. Zároveň potvrdil, že s poľnohospodármi sa ešte stretne.

Envirorezort zároveň informoval, že Štátna ochrana prírody SR zverejnila odborný návrh na vymedzenie Národného parku Podunajsko. Ide podľa neho o nadštandardný postup, ktorý predchádza oficiálnemu prerokovaniu zámeru. MŽP tiež v rámci riadneho legislatívneho procesu zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu nariadenia vlády.

Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať približne 21.042 hektárov. Vyhlásený by mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území. Išlo by o prvý národný park nížinného typu a stal by sa tak desiatym národným parkom na Slovensku. Mal by nadviazať na existujúce národné parky v Rakúsku a Maďarsku.