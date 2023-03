Významné investície by mohli mať výnimku z potreby ukončeného procesu EIA

Hnutie poukazuje na výstavbu nemocnice Rázsochy, keďže proces EIA pri nemocniciach môže trvať aj rok. Zmenu predpokladá návrh novely zákona o verejných prácach, ktorý do Národnej rady (NR) SR podali poslanci Peter Kremský a Marek Krajčí (obaja OĽANO).

„V súvislosti s prípravou projektu výstavby Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy sú z časového hľadiska za kritickú časť procesu považované ustanovenia zákona o verejných prácach týkajúce sa výkonu štátnej expertízy. Tie definujú záverečné stanovisko EIA ako nevyhnutnú súčasť podkladov, bez ktorej nie je možné vyhotoviť protokol o vykonaní štátnej expertízy,“ pripomenuli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Keďže proces EIA v prípade zložitých stavieb, akými sú aj nemocnice, trvá deväť až 12 mesiacov, v prípade Rázsoch by podľa poslancov došlo k oddialeniu spracovania štátnej expertízy, a tým aj možnosti vyhlásiť verejné obstarávanie. Výsledok štátnej expertízy je totiž predpokladanou hodnotou zákazky z hľadiska verejného obstarávania.

Poslanci chcú preto modifikovať požiadavku na ukončený proces EIA ako podmienku spracovania protokolu zo štátnej expertízy v prípade investícií, na ktoré vláda vydá osvedčenie o významnej investícii. „Tým sa vytvorí možnosť stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky bezodkladne a vyhlásiť verejné obstarávania investície ihneď po vydaní protokolu o vykonaní štátnej expertízy bez ohľadu na prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ doplnili.

Novelou chcú definovať výnimku pre stavby s vydaným osvedčením o významnej investícii, ktorá by sa podľa nich vzťahovala len na malý okruh stavieb a proces výkonu štátnej expertízy štandardných stavieb by nebol v budúcnosti narušený. „Navrhovaná úprava zároveň nijako neovplyvňuje záväznosť výsledku posúdenia vplyvu na životné prostredie oproti súčasnosti,“ pripomenuli. Navrhovaná legislatíva by mohla byť účinná dňom vyhlásenia.

Výstavba nemocnice na Rázsochách bude spolu s martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby nemocnice na bratislavských Rázsochách má byť 281 miliónov eur. Hrubá stavba sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026.