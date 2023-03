EÚ sa pripravuje na odblokovanie pozastavenej dohody so združením Mercosur

Rokovania o voľnom obchode so združením, ktoré tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj, boli ukončené už v roku 2019. Ratifikácia dohody však bola pozastavená pre obavy niektorých európskych štátov (najmä Francúzska) týkajúce sa odlesňovania Amazonského pralesa a prísľub Brazílie prijať opatrenia proti klimatickým zmenám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Európska komisia navrhla, aby Mercosur prijal jasné záväzky v oblasti udržateľnosti, o čom podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis povedal, že už konzultuje s členskými krajinami EÚ, zákonodarcami a krajinami Mercosur-u. „Nasledujúci summit EÚ-Latinská Amerika, ktorý sa má konať v júli, vnímame ako dôležitý referenčný bod, dokedy by sme mali v tejto veci dosiahnuť rozhodujúci pokrok," vyhlásil Dombrovskis po stretnutí ministrov obchodu EÚ v Štokholme. Johan Forssell, minister obchodu Švédska, ktoré predsedá EÚ, vyjadril nádej, že proces by mohol byť ukončený v najbližších mesiacoch. „Myslím, že existuje skutočná podpora pre posun týmto smerom," povedal v piatok na tlačovej konferencii. „Samozrejme, že existujú obavy, detaily a technické aspekty, ale verím, že ideme správnym smerom," dodal. Európska únia verí, že porážka Jaira Bolsonara v októbrových voľbách, ktorého vo funkcii brazílskeho prezidenta vystriedal Luiz Inácio Lula da Silva, otvorila okno príležitosti. Lula prisľúbil totálnu zmenu brazílskej klimatickej politiky. Zatiaľ čo Nemecko presadzovalo rýchle prijatie záverečného rozhodnutia, Francúzsko uviedlo, že chce počkať, aký pokrok sa dosiahne v Brazílii.