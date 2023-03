Rusko varuje pred zbližovaním sa so Spojenými štátmi

Zároveň odsúdilo protesty v Gruzínsku, ktoré prirovnalo k "majdanu", ukrajinskej prozápadnej revolúcii z roku 2014, informuje agentúra Reuters.

„Zdá sa mi, že všetky krajiny ležiace v okolí Ruskej federácie by si mali urobiť vlastné závery o tom, aké nebezpečné je vydať sa na cestu začlenenia sa do 'zóny zodpovednosti' Spojených štátov, do zóny ich záujmov,“ povedal v štátnej televízii šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.

Masové protesty v Gruzínsku z posledných dní sú podľa Lavrova „veľmi podobné kyjevskému majdanu“. Odkazoval tým na vlnu protestov a nepokojov na Ukrajine v rokoch 2013 a 2014, ktorá viedla k pádu režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Lavrovove vyjadrenia podľa agentúry Reuters svedčia o nervozite Moskvy vyvolanej oslabovaním autority Ruska v postsovietskom priestore — od Arménska a Azerbajdžanu na južnom Kaukaze po Kazachstan a Tadžikistan v strednej Ázii.

K tomuto oslabovaniu pozície Ruska prispela vojenská agresia voči Ukrajine. Oponenti ruského prezidenta Vladimira Putina predpovedajú, že invázia na Ukrajinu môže vyústiť v ďalšiu fázu rozpadu niekdajšieho Sovietskeho zväzu, v rámci ktorej sa bývalé satelity Moskvy začnú prikláňať buď k Západu, alebo k Číne.

Lavrov ďalej tvrdil, že udalosti v Gruzínsku boli zinscenované Západom s cieľom získať na svoju stranu ďalšieho zo spojencov Ruska. „V skutočnosti ide o pokus vynútiť si zmenu vlády,“ vyhlásil Lavrov s tým, že kontroverzný návrh zákona o „zahraničných agentoch“, ktorý protesty vyvolal, bol len zámienkou k pokusu o prevrat.

Svoje tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi, zdôrazňuje Reuters.

Demonštranti v Gruzínsku popierajú obvinenia Ruska, že by boli len bábkami Západu. Zdôrazňujú, že do ulíc vyšli z vlastnej iniciatívy, pretože nesúhlasili so zákonom, ktorý mal postihnúť organizácie dostávajúce finančné prostriedky z cudziny. Podľa demonštrantov by prijatie tejto právnej normy ohrozilo demokraciu a občiansku spoločnosť v Gruzínsku.

Podobný zákon už platí v Rusku, kde sa často zneužíva na zastavenie alebo ukončenie činnosti organizácií a médií, ktoré informujú o názoroch kritických voči vláde a Kremľu. Gruzínsky parlament v piatok v reakcii na vlnu protestov sporný legislatívny návrh stiahol.