V Bratislave sa zrazili dva kamióny

Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD, OĽANO by sa do parlamentu nedostalo

DNES - 16:19 Domáce

Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD a Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.