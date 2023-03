Takéto sú nové podmienky na projekt Obnov dom

Kompletná výzva so všetkými prílohami bude zverejnená 27. marca. Občania budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, aby mali dostatok času na prípravu žiadosti. Informovalo o tom oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ak žiadateľ preukáže aspoň 60-percentnú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške asi 4000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie.

Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh, a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia alebo znaleckého posudku o veku, respektíve stačí potvrdenie od mestského či obecného úradu.

MŽP upozornilo, že po novom sa už od uchádzača o pomoc nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu.

Podľa podmienok v novej zverejnenej výzve už nebude musieť žiadateľ predložiť energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) hneď pri vypĺňaní formulára, ale do troch mesiacov od podpisu zmluvy. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom si žiadateľ, samozrejme, musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. K podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte, ten sa predkladá až k podpísanej zmluve.

Dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9000 až 10.000 ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ dodal Budaj.