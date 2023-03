LOZ: Nesplnenie personálnych noriem nepovedie k zatváraniu nevinných riaditeľov

Zmena by priniesla zvýšenie bezpečnosti pacientov. Uviedol to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v súvislosti so zámerom zavedenia trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Pri trestnom skutku musí byť preukázaný úmysel, riaditeľ, ktorý nemá personál, ale ho preukázateľne aktívne hľadá, nemôže byť zodpovedný za nedostatok personálu. Riaditeľ, ktorý šetrí na personáli, hlásia sa mu noví lekári či sestry, ale on ich svojím rozhodnutím neprijme, musí byť za toto rozhodnutie zodpovedný,“ skonštatoval.

V praxi sa podľa neho deje, že na oddelenie sa hlásia noví lekári, no vedenie nemocnice ich neprijme. Poukázal, že v súčasnosti neexistuje zodpovednosť riaditeľa za takéto rozhodnutie.

Visolajský upozornil, že na Slovensku je stav, keď chýba vyše 10.000 sestier a vyše 3000 lekárov, no ponúk na voľné pracovné miesta do nemocníc na dané pozície sú maximálne stovky. „Každý rok na slovenských lekárskych fakultách skončí vyše 700 nových lekárov, pritom títo medici verejne hovoria, že na Slovensku je pre nich nemožné nájsť pracovné miesta,“ skonštatoval. Skritizoval tiež, že napriek nedostatku sestier mohli stredné zdravotné školy prijať menej záujemcov, ako sa prihlásilo.

Vedecky je podľa Visolajského dokázané, že nízky počet zdravotného personálu zvyšuje úmrtnosť pacientov, teda zabíja pacientov na nemocničnom oddelení.

Rezort spravodlivosti predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. Potrebné bude dokázať úmyselné zavinenie. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením.

Zámer skritizovali napríklad generálny prokurátor Maroš Žilinka, minister spravodlivosti Viliam Karas, niektorí politici či Slovenská lekárska komora.