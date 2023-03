Britániu opäť zasiahla snehová víchrica, obmedzila dopravu

Fiala: Verím, že sa nový minister životného prostredia ihneď pustí do práce

Český premiér Petr Fiala verí, že sa nový minister životného prostredia Petr Hladík ihneď pustí do práce. Napísal to v piatok na sociálnej sieti Twitter po tom, ako Hladíka do funkcie vymenoval prezident Petr Pavel.