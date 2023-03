Fiala: Verím, že sa nový minister životného prostredia ihneď pustí do práce

DNES - 12:05

Praha Správy » Zahraničné

Český premiér Petr Fiala verí, že sa nový minister životného prostredia Petr Hladík ihneď pustí do práce. Napísal to v piatok na sociálnej sieti Twitter po tom, ako Hladíka do funkcie vymenoval prezident Petr Pavel. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Nový pán minister sa ako námestník na ministerstve mal čas zoznámiť s chodom úradu a verím, že sa ihneď pustí do práce,“ vyhlásil Fiala. „Prajem mu, aby zvládol všetky výzvy, ktoré ho čakajú,“ dodal. Zároveň sa poďakoval bývalej ministerke Anne Hubáčkovej a poverenému ministrovi Marianovi Jurečkovi za doterajšiu prácu. Česko podľa neho v súčasnosti prechádza energetickou transformáciou a ľudia by mali poznať investičné príležitosti, ktoré im dokážu ušetriť finančné prostriedky. Z dôvodu ruskej agresie na Ukrajine tiež krajina čelí energetickej kríze. Rezort životného prostredia v tejto súvislosti pomáha zraniteľným domácnostiam programom Nová zelená úsporám light, pripomenul Fiala. Hladík sa poďakoval prezidentovi za dôveru. „Som rád, že sa naše vízie v mnohom stretávajú,“ uviedol na svojej sociálnej sieti nový minister. Hovorili spolu podľa jeho slov napríklad o rozvoji uhoľných krajov či vyhlásení nového národného parku Křivoklátsko. Rezort má podľa neho pred sebou mnoho práce. Pavel v piatok vymenoval do funkcie ministra životného prostredia Petra Hladíka, ktorého exprezident Miloš Zeman odmietol menovať. Zdôvodňoval to nejasnosťami v kauze prideľovania mestských bytov v Brne, pre ktorú policajti prehľadali aj Hladíkovu vtedajšiu kanceláriu. Kritizoval tiež jeho údajné nedostatočné vzdelanie v odbore. V kauze prideľovania mestských bytov Hladík nebol a doteraz nie je z ničoho obvinený. Zdieľať tento článok na Facebooku