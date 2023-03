Miles: Americká podpora Ukrajiny by sa v prípade znovuzvolenia Trumpa znížila

Exprezident USA Donald Trump dal jasne najavo, že je skeptický ohľadne americkej podpory pre Ukrajinu v čase ruskej invázie. Existujú teda obavy, že v prípade návratu Trumpa do Bieleho domu by sa podpora Washingtonu pre Kyjev znížila. Pre TASR to povedal Simon Miles, odborný asistent na Sanford School of Public Policy Dukeovej Univerzity v americkom Durhame.

Bývalý americký prezident Donald Trump vlani v novembri oznámil, že v roku 2024 sa bude opätovne uchádzať o úrad prezidenta Spojených štátov. Avizoval, že USA „budú späť“, pričom pripomenul, aká bola podľa neho krajina počas jeho funkčného obdobia: mierová, prosperujúca a medzinárodne rešpektovaná.

Exprezident nedávno uviedol, že situácia na Ukrajine je veľmi nebezpečná. Zároveň kritizoval súčasného amerického prezidenta Joea Bidena za jeho kroky v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom, ktoré podľa jeho slov svet priviedli na pokraj tretej svetovej vojny, vyplýva z jeho vyhlásenia, ktoré zdieľal časopis Forbes.

„Obávam sa, že podpora USA pre Ukrajinu by sa za Trumpovho vykonávania funkcie prezidenta znížila,“ povedal Miles. Dodal, že skepticky sa k americkej podpore pre Kyjev stavajú aj mnohí Trumpovi kolegovia.

Analytik však pripomenul, že Trump za štyri roky v Bielom dome mnohokrát niečo povedal, ale konal inak alebo vôbec. Miles tiež uviedol, že ak sa Trump v prezidentskom úrade zaujímal o nejaký problém, mal tendenciu obchádzať štandardné postupy a konal chaoticky.

Podporu Ukrajine však nedávno vyjadrili vplyvní členovia Republikánskej strany - predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevin McCarthy a aj líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell. Práve s ich postojmi by sa Trump v prípade znovuzvolenia musel potýkať.

Miles si nemyslí, že súčasná situácia na Ukrajine vedie k tretej svetovej vojne, čo podľa neho Washington i Moskva vedia. Pre hrozbu jadrových zbraní je však situáciu potrebné brať vážne.

Bidenova administratíva je podľa jeho slov pomalá a príliš opatrná pri poskytovaní pomoci Ukrajine, najmä čo sa týka moderných zbraní. Miles však prílišnú váhavosť s vojenskou podporou pre Ukrajinu pri bojoch vo východoukrajinskom Donbase, ktoré vypukli v roku 2014, vyčítal aj Trumpovi a exprezidentovi Barackovi Obamovi.

„Moja odpoveď na otázku, ako by sa mohol Biden zlepšiť, je opakom Trumpovej: robiť viac, nie menej,“ uzavrel.