Biden vyslovil fínskemu prezidentovi Niinistövi podporu pre vstup do NATO

Na schôdzke potvrdil podporu USA pre rýchly vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie. Oznámil to Biely dom, informuje TASR odvolávajúc sa na správu agentúry AFP.

Biden sa s Niinistöm stretol nakrátko vo Washingtone, ktorý je ďalšou zastávkou fínskeho prezidenta v rámci päťdňovej návštevy USA. Niinistö sa tam zišiel aj s americkými senátormi a poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakom Sullivanom. Na schôdzku Niinistöa so Sullivanom prišiel aj Biden.

„Zopakoval dôraznú (americkú) podporu podporu rýchlemu vstupu Fínska do NATO“, informovala Olivia Daltonová z tlačového oddelenia Bieleho domu. Obaja prezidenti tiež „diskutovali o svojom pretrvávajúcom záväzku podporovať Ukrajinu čeliacu agresii Ruska“.

Fínsko spolu so Švédskom požiadali o vstup do NATO v reakcii vojnu, ktorú začalo vlani Rusko na Ukrajine. Ich vstup do Aliancie si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 30 členských krajín. Ich žiadosti už schválila väčšina členov Aliancie s výnimkou Maďarska a Turecka.