Pavel predpokladá, že na Ukrajinu pôjde v apríli

Čerstvo inaugurovaná hlava štátu to povedala vo štvrtok večer v rozhovore pre Českú televíziu vo Vladislavskej sále Pražského hradu.

Pavel podľa vlastných slov v najbližších dňoch absolvuje telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho hlavnou témou bude termín a čiastočne aj obsah plánovanej návštevy.

„My zatiaľ pracovne počítame s aprílom, ale, samozrejme, všetko bude závisieť od bezpečnostnej situácie na Ukrajine,“ uviedol Pavel.

Už pred časom avizoval, že by do Kyjeva chcel ísť spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Moderátor ČT sa ho v rozhovore spýtal aj na možné naštrbenie vzťahov s Ukrajinou po jeho vystúpení na februárovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Pavel v Mníchove upozornil, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine je potrebný aj realistický pohľad – a treba sa síce snažiť o to najlepšie, ale je nevyhnutné byť pripravený aj na najhoršie možnosti. Poukázal, že v prípade porážky Ruska môže dôjsť aj k nežiaducemu vývoju. Ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu podráždilo najmä Pavlovo vyjadrenie, že oslobodzovanie niektorých ukrajinských území by mohlo priniesť pre Ukrajinu neúnosné straty na životoch.

Pavel vo štvrtkovom rozhovore pre ČT na to reagoval, že má spätnú väzbu od ľudí, ktorí boli po konferencii v kontakte s Kulebom. Dozvedel sa vraj od nich, že „v žiadnom prípade to neznamená ochladnutie vzťahov medzi Petrom Pavlom a Ukrajinou“. V Kyjeve vraj rozumejú jeho argumentom, ale uvítali by skôr verejné vyjadrenia podporujúce sebadôveru Ukrajiny.