Šokujúce video: Dve helikoptéry sa zrazili vo vzduchu

Päťminútový zážitkový let v helikoptére sa pre dva novozélandské páry zmenil na nepredstaviteľný horor, keď sa zrazili s inou helikoptérou. Elmarie a Riaan Steenbergovci boli 2. januára na dovolenke v Gold Coast v Austrálii so svojimi priateľmi Edwardom a Marle Swartovcami, keď sa ich vrtuľník vo vzduchu zrazil s ďalším strojom. Pri tragédii neďaleko Sea World zahynuli štyria ľudia vrátane matky zo Sydney, britského páru a pilota.

"Mysleli sme si, že je to len päťminútový let, že to bude zábava," povedala Marle Swartová v rozhovore pre reláciu 60 Minutes. "Čo by sa mohlo pokaziť?" dodal Edward Swart. Elmarie Steenbergová si spomenula na desivý moment, keď sa pozrela doľava a uvidela pod sebou vrtuľník. Nehodu cestujúci zachytili na kameru.

2 helicopters collide in the air pic.twitter.com/hCNS19hGBH — OnlyBangers (@OnlyBangersEth) March 4, 2023

Ich pilot Michael James nakoniec pristál s ťažko poškodeným strojom, ale pilot a cestujúci druhého vrtuľníka také šťastie nemali, informuje denník The New Zealand Herald.

Pilot, ktorý nehodu prežil, vyšetrovateľom povedal, že si nepamätá, že by druhý pilot urobil štandardné volanie, ktorým by oznámil svoj zámer odletieť. Michael James vyšetrovateľom povedal, že keď pristával, nevidel odlietajúci druhý vrtuľník a sústredil sa na miesto pristátia.

Ako je vidieť aj na záberoch, dvaja cestujúci zbadali stúpajúci vrtuľník a snažili sa Jamesa slovne aj fyzicky varovať, ale James druhý vrtuľník nevidel. Vrtuľníky sa zrazili 23 sekúnd po tom, ako sa druhý stroj vznieslo do výšky približne 39 metrov.

Žena zo Sydney Vanessa Tadrosová pri nehode zahynula, zatiaľ čo jej 10-ročný syn Nicholas prežil. Zahynuli britskí občania 65-ročný Ron a 57-ročná Diane Hughes, ktorí sa len nedávno zosobášili.

Pri tragédii zahynul aj 40-ročný Ash Jenkinson, ktorý lietal s vrtuľníkmi od roku 2019. Austrálčanka Winnie De Silva a jej deväťročný syn Leon boli zachránení zo stroskotaného vrtuľníka.

Polícia aj vyšetrovatelia Austrálskeho úradu pre bezpečnosť dopravy haváriu vyšetrujú, ale konečný verdikt o tom, čo bolo príčinou smrteľnej zrážky, sa očakáva až v roku 2024.