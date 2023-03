Gulyás: Minister obrany SR je v otázke výcviku ukrajinských vojakov neznalý

Podľa servera 24.hu to povedal vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR.

Naď v pondelok v Michalovciach na verejnom podujatí, ktoré zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí, povedal, že aj v Maďarsku cvičia ukrajinských vojakov. „Aj Maďari pomáhajú. To, že o tom neviete, a že vám šíri nejaká propaganda, že oni nepomáhajú, to je jedna vec. Ale vedeli ste napríklad to, že cvičia ukrajinských vojakov na svojom území?“ povedal Naď podľa záznamu z podujatia zverejnenom na účte slovenského rezortu diplomacie na Facebooku.

Gulyás na tlačovej konferencii venovanej krokom vlády vo štvrtok na Naďove slová reagoval slovami: „neznalosť, omyl“.

Maďarský rezort obrany však v utorok reagoval vyhlásením, v ktorom uviedol, že v rámci najväčšej humanitárnej akcie v dejinách Maďarska pomáhajú tým, ktorí sa ocitli v ťažkostiach a ktorí potrebujú pomoc. „V tomto duchu sme pomáhali pri ošetrovaní ranených ukrajinských vojakov v nemocniciach. Maďarské ozbrojené sily takisto z humanitárnych dôvodov robia výcvik ukrajinských vojenských zdravotníkov,“ píše sa v dokumente ministerstva.