EÚ vyzýva členské štáty, aby ďalej znižovali spotrebu plynu

Uviedla to vo štvrtok vysoká predstaviteľka bloku. Správa je prevzatá z AFP.

Po minuloročnej invázii Ruska na Ukrajinu čelí 27-členný blok vysokým účtom za energiu. Vlani v júli sa EÚ dohodla na znížení spotreby plynu v období od augusta 2022 do marca 2023 o 15 % v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich päť rokov.

Pokles spotreby v skutočnosti prekročil tento „dobrovoľný“ cieľ vďaka teplejšiemu počasiu, než býva zvykom a než sa očakávalo. Aj vysoké ceny prinútili spotrebiteľov šetriť energiami.

Európsky štatistický úrad Eurostat uviedol, že spotreba plynu v Únii medzi augustom a januárom klesla o 19,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2017 až 2022. Brusel chce však teraz urobiť viac.

„Nemali by sme si robiť ilúzie, že veci idú ľahko,“ povedala v Európskom parlamente komisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Členské štáty by podľa nej mali znížiť spotrebu o ďalších 15 %. Každý návrh EÚ však musí schváliť všetkých 27 členov.

„Fungovalo to dobre a je to najlepšia záruka na dosiahnutie primeranej úrovne uskladnených zásob plynu do novembra,“ dodala Simsonová.

Vyzvala tiež niektoré členské štáty, aby prestali nakupovať skvapalnený zemný plyn (LNG) z Ruska, aj keď sa naň nevzťahujú sankcie EÚ.

„Myslím si, že sa môžeme a mali by sme sa čo najskôr úplne zbaviť ruského plynu,“ uviedla a vyzvala firmy a krajiny, aby neobnovovali ruské kontrakty, ktorých platnosť vypršala.