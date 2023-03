Hegerova vlastná strana mal byť Matovičov nápad. Toto však odmieta

Ak by bol Matovič autorom Demokratov, strana by sa podľa jeho slov volala inak, mala iné logo a boli by tam iní ľudia. Súčasťou takej strany by neboli dočasne poverení ministri Rastislav Káčer, Karel Hirman a poslanec Miroslav Kollár. „Prišiel som s ideou spojiť malé drobné strany, vytvoriť priestor, aby sa vedeli spojiť, ale ten príbeh si dorobil Heger autonómne, samostatne, podľa svojho scenára,“ povedal Matovič. Heger podľa neho ani nikdy nepovedal, že by chcel byť predsedom OĽANO.

OĽANO považuje Demokratov za najbližšieho partnera na politickej scéne. Zároveň ocenil to, že Hegerova nová strana vylúčila z povolebnej spolupráce Hlas-SD. Matovič tiež v súvislosti so vznikom Demokratov neočakáva odchod ľudí z OĽANO.

Hnutie je pripravené rokovať o predvolebnej spolupráci s KDH či Alianciou. Dáva však priestor Hegerovi, aby sa s nimi spojil. Pre Matoviča je dôležitejšie, aby vo voľbách porazili mafiu, a neprekáža mu, ak bude mať OĽANO o dve-tri percentá menej.

Aktuálne sa OĽANO podľa Matoviča hlási k dvom ministerstvám, a to rezortu kultúry a ministerstvu vnútra.