SLK kritizuje zámer trestného činu za nedostatok zdravotníkov v nemocniciach

Považuje to za nesystémový krok, ktorý vyvolá ďalšie problémy. Dozorné orgány podľa nej môžu aj v súčasnosti sankcionovať nedodržiavanie personálnych normatívov mimo trestnoprávneho konania. Informovala o tom manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

„Na vyriešenie alarmujúceho nedostatku lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu sú nutné systémové zmeny, ktoré by mali ísť ruka v ruke s reformou celého zdravotníctva. Štát by mal nielen slovne deklarovať zdravotníctvo ako svoju prioritu, ale tak aj konať,“ uviedla SLK.

Poukázala, že súčasný stav by zlepšilo najmä dofinancovanie. „Dostatok financií by znamenal zlepšenie podmienok nielen pre pacientov vo forme kvalitnejšie vybavených a dostupných nemocníc a ambulancií, ale aj pre lekárov a sestry, ktorí nebudú mať dôvod odchádzať za prácou do zahraničia,“ doplnila. Riaditeľom nemocníc by to podľa nej tiež umožnilo prijímať dostatočný počet personálu na zabezpečenie bezpečnej a dlhodobo udržateľnej prevádzky zariadení.

Komora skonštatovala, že príslušné orgány dozoru majú už v súčasnosti dostatok právnych prostriedkov na to, aby kontrovali dodržiavanie personálnych normatívov a ich nedodržiavanie sankcionovali mimo trestnoprávneho konania.

Rezort spravodlivosti predložil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej zaviesť nový trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho spáchanie má spočívať v porušení povinnosti zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, určenej v osobitnom predpise. Potrebné bude dokázať úmyselné zavinenie. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením.