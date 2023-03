Zelenskyj má údajne dvojníka. Príspevky zo sociálnych sietí v skutočnosti zobrazujú člena ochranky

Príspevky obsahujú zábery z návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjeve, pri ktorej mala kamera údajne zachytiť aj dvojníka ukrajinského prezidenta. Ide však o Maksyma Doneca, ktorý je od roku 2019 šéfom Zelenského ochranky. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

You are looking at Zelensky's well-known personal bodyguard. His name is Maksym Donets. Proper shocking stuff pic.twitter.com/zOfqWX3uQK

Zábery použité v nepravdivých príspevkoch pochádzajú z poľského denníka Fakt. Video bolo nakrútené 20. februára 2023 počas Bidenovej návštevy v Kyjeve niekoľko dní pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu. Počas návštevy Ukrajiny sa Biden stretol so Zelenským v prezidentskom paláci, navštívil Chrám svätého Michala a zastavil sa aj na veľvyslanectve Spojených štátov amerických (USA) v Kyjeve. Video zdieľané na internete je z prezidentského paláca.

So - here’s the video.



Zelensky with Biden and…Zelensky?



Seems there is a glitch in the Matrix pic.twitter.com/fEOBBIeQ6F