Slovensko zápasí s nedostatkom cibule, kríza potrvá ešte niekoľko mesiacov

TASR o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti SANAGRO Tomáš Kohút, ktorá pestuje cibuľu zatiaľ približne na 30 hektároch na svojej farme v Senici.

Ako doplnil, napriek tomu, že cibuľa sa radí k druhom zeleniny, ktorá sa na našich poliach nachádza na najväčších výmerách, jej nedostatok už začínajú cítiť aj Slováci. „Z informácií z trhu vieme, že nedostatok cibule z dovozu a jej vyššiu cenu už pociťujú aj slovenskí obchodníci. Domáci poľnohospodári preto pociťujú zvýšený dopyt po tej slovenskej. Nedostatok bude trvať do novej úrody, teda približne do júna, v závislosti od počasia to však môže byť aj dlhšie,“ uviedol Kohút.

Bežný Slovák ročne spotrebuje v priemere 13 kilogramov cibule. Podľa štatistík sa cibuľa na Slovensku pestuje na rozlohe 870 hektárov ornej pôdy, čo zaisťuje približne 78-percentnú sebestačnosť v spotrebe.

„Často dovážame z krajín, ktoré sú aktuálne postihnuté nepriaznivými podmienkami. Za nedostatkom zeleniny vrátane cibule je podľa vyjadrení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory geopolitické napätie a nepriaznivé počasie spojené so záplavami v Pakistane, mrazmi v Strednej Ázii a suchom v severnej Afrike,“ uviedol riaditeľ spoločnosti.

Odvoláva sa na skúsenosti z poslednej 'cibuľovej krízy' z roku 2019, ktorá bola spôsobená suchom v Európe. Ceny cibule v tom období vyskočili medziročne o 150 percent. „Tento stav trval približne pol roka. Situácia sa upokojila v lete 2019. Aj tentoraz očakávame, že trend bude podobný,“ doplnil Kohút.