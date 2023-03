Ramzan Kadyrov je smrteľne chorý. Do Čečenska povolal zahraničného odborníka, hovorí sa o otrave

Ramzan Kadyrov, ktorý stojí na čele autonómnej Čečenskej republiky a zároveň vedie Vagnerovu skupinu počas invázie Ruska na Ukrajine, údajne trpí smrteľným ochorením. Tvrdí to kazašský novinár Azamat Maytanov, pričom podozrenie vyvolali aj aktuálne fotografie Kadyrova, na ktorých je oproti minulosti výrazne mohutnejší.

Russian-Chechen ISIS butcher Kadyrov is getting obese as fuck pic.twitter.com/slRkZV5WZJ