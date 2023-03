Zomrel bývalý súťažiaci v speváckej šou Superstar

Vo veku 33 rokov zomrel bývalý spevák zo známej televíznej šou Superstar Jozef Rakyta. Upozornil na to denník Nový Čas, informáciu o jeho úmrtí na Instagrame potvrdilo aj solárium, pre ktoré pracoval.

Rakyta krátko pred úmrtím na sociálnej sieti Facebook zverejnil status, v ktorom sa zveril so svojimi pochmúrnymi myšlienkami: „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní,“ uviedol v ňom. Status komentovalo množstvo používateľov, mnohí v ňom vyjadrili úprimnú sústrasť.

Rakyta sa zúčastnil tretej série Superstar, kde sa prebojoval do semifinále. V danej sérii súťažil spolu s Dominikou Mirgovou, Vierkou Berkyovou či Róbertom Šimkom.

„Do povedomia verejnosti dostal obec Koš (okres Prievidza), z ktorej pochádza,“ uvádza Nový Čas. „Fanúšikovia si ho obľúbili predovšetkým pre jeho večne pozitívnu náladu a široký úsmev.“