Pätica lupičov na železničnej stanici prepadávala okoloidúcich, trúfli si aj na invalida

Voči dvom ženám a trom mužom, ktorí prepadávali osoby na trnavskej železničnej stanici, vzniesla polícia obvinenie zo zločinu lúpeže. Skutky, pri ktorých bola obeťou aj chránená osoba, sa stali koncom minulého roka. Na rozhodnutie súdu o väzbe čakajú v cele policajného zaistenia, informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.

„Na 39-ročnú ženu si trúfli dvaja muži a žena po tom, ako spoločne popíjali. Keď zistili, že žena má stále peniaze, jeden ju vylákal na autobusovú zastávku. Tam ich čakali ďalší dvaja, ktorí ženu napadli úderom do hlavy. Po páde na zem jej 19-ročný mladík stúpil opakovane na tvár, ostatní na ženu fyzicky útočili a v útoku prestali, až keď obeť nekládla žiadny odpor a zostala nehybne ležať,“ opísala polícia. Lup z jej kabelky si rozdelili. Pri útoku utrpela obeť zlomeninu stavca a skončila v trnavskej nemocnici.

Druhou obeťou bol 59-ročný muž s francúzskou barlou, od ktorého muž a žena pýtali drobné mince. „Z vrecka vytiahol niekoľko eur, no keď zistili, že má pri sebe peniaze, invalida rovnako fyzicky napadli. Podľa kamerových záznamov mu okrem faciek do tváre uštedrili aj kopance do tela. Tento útok si nevyžiadal žiadne zranenia,“ doplnila polícia.

Na základe získaných dôkazov vzniesol vyšetrovateľ obvinenie voči 40-ročnej Trnavčanke, 44-ročnému mužovi z okresu Galanta a ďalším trom osobám vo veku 19, 42 a 53 rokov. „V prípade prvého skutku im hrozí strata slobody až na osem rokov, pri druhej lúpeži hrozí za prepadnutie chránenej osoby strata slobody až na 12 rokov,“ informuje polícia.