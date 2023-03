Remišová priznala rokovania s viacerými partnermi

Na rokovania si strana podľa Remišovej zoberie toľko času, koľko bude potrebovať. „Keď budeme mať výsledok, budeme vás informovať, najneskôr do 1. júla,“ uistila novinárov. Upozornila, že „na zdolanie Roberta Fica“ nie je možné prijímať rýchle a „instatné“ riešenia.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger pred niekoľkými týždňami oslovil s ponukou kandidovať v ďalších voľbách dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. „Neplánujem v ďalších voľbách kandidovať za žiadnu stranu,“ povedal po rokovaní vlády.

Definitívne rozhodnutie vstúpiť do Hegerovej strany Demokrati prijal dočasne poverený šéf hospodárstva Karel Hirman cez víkend. „Prijal som rozhodnutie autonómne. (...) Rozhodnutie vyplynulo z toho, v akej situácii sme sa ocitli, lebo naša krajina a všetci spoločne voláme SOS,“ poznamenal.

Hirman zároveň povedal, že by nevstúpil do strany, v ktorej by cítil, že ju z pozadia riadi Igor Matovič (OĽANO). Zároveň odmieta Matovičove odmieta tvrdenia o tom, že odchod Hegera z OĽANO a založenie Demokratov boli jeho nápadom. „To, čo tvrdí tento pán, je jeho ďalší marketingový ťah,“ skonštatoval.

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec nechcel špekulovať o svojej politickej budúcnosti. Priznal, že je to otázka diskusií, do ktorých sa zapája. „Kým však nie je vyrokované všetko, nie je vyrokované nič,“ zdôraznil. „Úprimne, ešte stále je otvorené aj to, či vôbec budem pokračovať v politike,“ dodal Mikulec.

„Kandidoval som za Sme rodina, som Sme rodina a budem Sme rodina,“ povedal dočasne poverený minister práce Milan Krajniak. Poznamenal, že prestup Hegera z OĽANO do inej strany nemení jeho postoj k nemu ako dočasne poverenému predsedovi vlády.