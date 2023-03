Súd EÚ zrušil sankcie proti matke Prigožina, šéfa Vagnerovej skupiny

Podľa súdu sa nepreukázalo, že je napojená na synove aktivity na Ukrajine. Informuje spravodajca TASR a agentúry AFP a DPA.

Všeobecný súd Európskej únie so sídlom v Luxemburgu uviedol, že predložené dôkazy pri zavedení sankcií neboli dostatočné. Samotný príbuzenský vzťah „nie je dostatočným dôvodom na to, aby bola zahrnutá“ do sankcií trestajúcich aktérov, ktorí porušujú „územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť“ Ukrajiny.

Týždenník Politico pripomenul, že Violeta Prigožinová bola medzi prvými, ktorých sankcionovali v reakcii na minuloročnú agresiu Ruska voči Ukrajine. Deň predtým, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu, 23. februára 2022, EÚ uvalila sankcie na takmer 400 ľudí v reakcii na to, že Kremeľ vyhlásil ukrajinské regióny Doneck a Luhansk za nezávislé entity a vyslal tam svoje vojenské jednotky.

Na Violettu Prigožinovú uvalila Radu EÚ sankcie v podobe cestovného zákazu a zmrazenia majetku. Podľa údajov EÚ je vlastníkom spoločnosti Concord Management and Consulting, ktorú založil a do roku 2019 vlastnil jej syn.

Prigožinová vlani v apríli zažalovala Radu EÚ, že neuviedla konkrétne dôvody a navrhla, aby Všeobecný súd EÚ zrušil platnosť sankcií.

Súd v stredu oznámil, že jej žiadosti vyhovel. V zdôvodnení rozsudku sa uvádza, že nie je majiteľkou spoločnosti Concord Management and Consulting od roku 2017, hoci vlastnila podiely v tomto podniku. Rada EÚ navyše nepreukázala, že ku dňu uvalenia sankcií vlastnila iné podniky s väzbami na syna; iba rodinný vzťah nepostačuje na zaradenie na sankčný zoznam.

Proti rozhodnutiu Všeobecného súdu EÚ možno podať odvolanie obmedzené len na právne otázky do dvoch mesiacov a desiatich dní od oznámenia rozhodnutia.

Všeobecný súd EÚ je druhým najvyšším súdom EÚ. Je súčasťou Súdneho dvora Európskej únie a vykonáva niektoré jeho kompetencie. Všeobecný súd sa skladá zo 44 sudcov menovaných na základe dohody vlád členských štátov EÚ na obdobie šiestich rokov.