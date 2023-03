Raši: Na ministerstve Remišovej funguje rodinkárstvo a klientelizmus

"Ale nie na to, čo Slovensko potrebuje, ale klientelisticky firmám rodinných príslušníkov svojich zamestnancov," vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

Poukázal pritom na podľa neho ukážkový príklad klientelizmu a rodinkárstva na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ide o projekt manažmentu údajov vo verejnej správe, v ktorom ide o čistenie dát, ktoré má štát k dispozícii, aby sa roztriedili, aktualizovali a dali vhodne používať.

Štúdiu uskutočniteľnosti pripravovali podľa Rašiho zamestnanci ministerstva Pavol Rybár a Jozef Stanko. Verejné obstarávanie v hodnote 2,6 milióna eur vyhrala spoločnosť ISDD plus, s. r. o., pričom jedným z jej hlavných subdodávateľov je ITACON, s. r. o. Za túto firmu ako experti vystupujú práve spomínaní Pavol Rybár a Jozef Stanko, upozornil podpredseda Hlasu-SD.

„Najprv ľudia s konzultačnou firmou pripravia podklady za MIRRI, štúdiu uskutočniteľnosti, prebehne verejné obstarávanie a vyhrá to firma, ktorej subdodávku robí firma, kde obidvaja vystupujú ako experti. A na dôvažok vlastníkom firmy je matka jedného z nich,“ zhrnul Raši.

Firma ITACON má podľa neho okrem toho aj zmluvu na analytické služby za 80.000 eur so štátnou spoločnosťou Slovensko IT, ktorá patrí pod ministerstvo informatizácie. „Platíme človeka na MIRRI, nie lacno, ktorý potom robí ešte pre firmu, ktorá cez Slovensko IT vyťahuje peniaze na jeho hodinovú mzdu 420 eur,“ uzavrel Raši.