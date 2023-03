Za odluku cirkvi od štátu je 61 percent Slovákov

Súčasný model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev zo štátneho rozpočtu považuje za najvhodnejší necelá pätina populácie.

Odluku cirkvi od štátu podporujú predovšetkým muži (66 percent), starší ľudia vo veku nad 65 rokov (71 percent), ľudia so stredoškolským (64 percent) a vysokoškolským vzdelaním (71 percent) či ľudia žijúci v Bratislave (70 percent). Opačný názor prejavilo 26 percent opýtaných, ktorí nesúhlasia s odlukou cirkvi od štátu, 13 percent sa k tejto téme nevie alebo nechce vyjadriť.

Respondenti v prieskume mali možnosť vyjadriť svoj názor o tom, ktorý model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev by bol podľa nich najvhodnejší. "Súčasný model založený na priamych platbách z rozpočtu štátu na základe počtu členov, ktorí sa k cirkvi prihlásia v sčítaní ľudu, by ponechalo 19 percent ľudí. Tento model by podporili predovšetkým sympatizanti KDH," vyplýva z výsledkov prieskumu.

Model zaradenia cirkví a náboženských spoločenstiev medzi neziskové organizácie, ktorým je možné každoročne poukázať dve percentá dane z príjmu, by podporilo 20 percent ľudí. Model financovania špeciálnou cirkevnou daňou by uprednostnilo 18 percent populácie.

Pozitívny vplyv cirkvi vníma spoločnosť predovšetkým v sprevádzaní ľudí pri významných životných udalostiach, ako je napríklad narodenie dieťaťa, svadba, či pohreb (53 percent). Porovnateľný podiel ľudí vidí pozitívny vplyv cirkvi aj v jej charitatívnej činnosti (51 percent). Približne štyria z desiatich Slovákov oceňujú aktivity cirkvi v opatrovateľských službách či v oblasti duchovného poradenstva.

Slováci vidia negatívny vplyv cirkvi na verejný život predovšetkým v dôsledku jej postojov v oblasti ľudských

práv. Najviac ľudí vníma negatívny vplyv cirkvi pri smerovaní celospoločenskej diskusie o právach sexuálnych menšín (41 percent). Porovnateľný podiel populácie hovorí o negatívnom vplyve cirkvi v diskusii o reprodukčných právach (39 percent). Tretina populácie si zas myslí, že cirkev negatívne vplýva na diskusiu o právach žien.

Online prieskum sa realizoval v čase od 17. do 22. januára na vzorke 1000 respondentov.