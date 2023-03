Nemecko varuje pred unáhlenými závermi v súvislosti so správami o Nord Streame

Reagoval tak na správy médií, že americké tajné služby vidia za sabotážou plynovodu Nord Stream "proukrajinskú skupinu". TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.

„Rovnako dobre to mohla byť zinscenovaná operácia s cieľom obviniť Ukrajinu. Aj túto možnosť už priniesli médiá,“ uviedol nemecký minister pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.

Pistorius sa v súčasnosti nachádza vo Švédsku na stretnutí ministrov obranu EÚ.

„Samozrejme tieto správy veľmi intenzívne sledujeme,“ reagovala nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Tá sa v súčasnosti nachádza na návšteve v Iraku.

Sila ústavnej demokracie podľa nej spočíva aj v tom, že niekedy sa musí stiahnuť a nechať oficiálne úrady, aby pokračovali vo vyšetrovaní. „Nemala by sa uchyľovať k predčasným záverom na základe správ médií,“ uviedla Baerbocková.

Dodala, že Dánsko a Švédsku ju informovali o tom, že stále prebieha ich vyšetrovanie incidentu, počas ktorého boli plynovody Nord Stream poškodené.

Americký denník New York Times (NYT) v utorok informoval, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie o sabotáži na plynovode. Naznačujú, že za minuloročné výbuchy na Nord Streame je zodpovedná „proukrajinská skupina“. Správa však nešpecifikuje, o akú skupinu šlo, ani to, kto operáciu riadil alebo zaplatil. NYT však uvádza, že neexistujú dôkazy o zapletení ukrajinského vedenia do útoku.

Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.