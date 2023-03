Holandský kráľovský pár v stredu čaká diskusia k MDŽ i podnikateľské fórum

Holandský kráľovský pár čaká počas druhého dňa návštevy Slovenska diskusia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, predstavenie slovenského zálohového systému aj stretnutie s blízkymi obetí vlaňajšieho útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Kráľ Viliam-Alexander tiež spoločne s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou otvorí slovensko-holandské podnikateľské fórum. Kráľovský pár v stredu privíta aj dočasne poverený premiér Eduard Heger.

O rovnoprávnosti dievčat a žien bude prezidentka a kráľovský pár diskutovať so študentmi stredných a vysokých škôl. Ďalším bodom programu je otvorenie slovensko-holandského podnikateľského fóra Future Is Now.

Podľa prezidentky bude fórum príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie spolupráce najmä v oblasti zelenej tranzície. „Ide o jedno z najväčších podujatí tohto druhu, pretože pozvanie prijalo viac ako 122 podnikateľov z oboch krajín,“ upozornila v utorkovom (7. 3.) vyhlásení. Avizovala tiež podpis memoranda o spolupráci medzi nemocnicami a inštitúciami, ktoré sa venujú napríklad detskej onkológii.

Kráľovský pár sa oboznámi aj so slovenským zálohovacím systémom, ktorý je na rozdiel od holandského systému plne digitalizovaný a okrem zberu PET fliaš umožňuje aj zber plechoviek.

Kráľ Viliam-Alexander a kráľovná Maxima vyjadria aj solidaritu s LGBTI+ ľuďmi návštevou kaviarne Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa stretnú s rodinnými príslušníkmi a priateľmi obetí vlaňajšieho teroristického útoku.

Druhý deň návštevy ukončí slávnostný koncert holandských umelcov v Slovenskom národnom divadle.

Návšteva holandského kráľovského páru potrvá do štvrtka (9. 3.). Posledný deň bude pokračovať programom v Poprade, Liptovskom Mikuláši a Tatranskom národnom parku. Ide o prvú kráľovskú návštevu na Slovensku takmer po 13 rokoch.