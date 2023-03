Martin Činovský: K štúdiu a tvorbe známok ma podnietil profesor Albín Brunovský

Za svoju grafickú tvorbu získal viacero čestných uznaní a vyznamenaní. Podieľal sa aj na založení špecializovanej tlačiarne zameranej na oceľotlač z plochých platní.

Dnes (8. marca) sa dožíva životného jubilea 70 rokov akademický maliar Martin Činovský, popredný slovenský grafik, rytec poštových známok, hudobný skladateľ a pedagóg.

„Prvá známka, ktorú som ryl v rámci Československa ako prvý slovenský rytec od roku 1918, boli majstrovstvá sveta vo volejbale žien. Potom prišla prvá známka, na ktorej sme sa podieľali dvaja slovenskí autori. Autor výtvarného návrhu - môj profesor Albín Brunovský a ja ako autor rytín. Bolo to pri príležitosti 125. výročia založenia Matice Slovenskej. Ďalšou významnou známkou bola v roku 1993 prvá známka Slovenskej republiky, ktorá ako jediná cenina s nápisom Slovensko začala platiť od polnoci, všetko ostatné bolo ešte Československé. A napokon prvá známka s eurom. Takže ťažko povedať, ktorá bola najvýznamnejšia,“ vyznal sa pri príležitosti svojho životného jubilea Martin Činovský.

Narodil sa 8. marca 1953 v Levoči. V rokoch 1971 - 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na École Nationale des Arts Décoratifs v Paríži na oddelení grafiky.

Výtvarnú grafickú špecializáciu si rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU a v roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku. Po skončení štúdia začal Činovský pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník. Od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU.

Na VŠVU sa hlásil s motiváciou, že chce študovať u profesora Brunovského. „To sa mi napokon podarilo. Brunovský vtedy viedol oddelenie knižnej tvorby na katedre grafiky. V rámci úloh sme robili aj výtvarné návrhy na bankovky a poštové známky. Profesor raz pozval významného rytca a tvorcu poštových známok z Prahy Josefa Herčíka,“ spomína na študentské časy Činovský.

Albín Brunovský zohral tiež významnú úlohu v tom, že mohol byť na štúdiách v Paríži. „Nabádal ma, keďže som robil miniatúry a menšie grafiky, že by sa mi známky hodili. V tom období to na Slovensku nikto nerobil, tak som sa do toho pustil. Aj preto som ostal ešte ďalšie tri-štyri roky na škole ako umelecký ašpirant so zameraním na tvorbu cenín, poštových cenín a rytiny,“ objasnil Činovský.

Do sveta známkovej tvorby vstúpil v roku 1986 známkou vydanou pri príležitosti X. majstrovstiev sveta vo volejbale žien. Samostatne vystavoval na Slovensku aj v zahraničí ako napríklad v Hamburgu, Prahe, Sappore, Londýne, Dillí, Moskve, Budapešti i v mnohých ďalších mestách. Zúčastnil sa na vyše 50 kolektívnych a medzinárodných výstavách.

Spolu s Jozefom Balážom sa podieľal na etablovaní slovenskej známkovej tvorby vo svete, čo dokazuje prvé významné ocenenie Slovenska v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 1997, kde získal 3. miesto za známku Ľudovít Štúr (1995). V roku 2004 mu udelili francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry.

V roku 2010 získal za známku 400. výročie konania Žilinskej synody Cenu ministra dopravy za najlepšiu rytinu (výtvarný návrh spracoval Dušan Kállay) a Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty za najkrajšiu známku roka 2010. Táto známka potom získala ďalšie prestížne ocenenia ako napríklad 1. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú známku EÚ na Grand Prix de l’Art Philatélique v Bruseli v roku 2011 a o rok neskôr 3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni.

V roku 2014 si prevzal Martin Činovský z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča štátne vyznamenanie Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia a v roku 2018 získal so známkou k 500. výročiu reformácie 2. cenu v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku EÚ na Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen v Bruseli.

Od roku 2006 vyučuje na Katedre výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri tom sa stále venuje hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín. „Aktuálne pripravujem známky už na budúci rok. Do známkovej tvorby sa snažím zapojiť aj ďalších výtvarníkov a kolegov. Predtým som robil známok podstatne viac, pokračujem v tom aj teraz, ale už nie až v takom množstve,“ dodal pre TASR akademický maliar Martin Činovský.