Oswald: Top problémom pre SND sú financie

Na utorkovom verejnom vypočutí to vyhlásil Miloslav Oswald, posledný zo štyroch kandidátov na post generálneho riaditeľa, ktorý na híringu prezentoval svoju víziu.

„Samozrejme, veľký problém je aj technický stav umelecko-dekoračných dielní a ich nevyhnutná rekonštrukcia, no top problémom sú naozaj najmä financie a dostatočné prostriedky z hlavného zdroja príjmu - štátneho rozpočtu,“ povedal Oswald. V rámci potenciálu zvýšenia vlastných príjmov upriamil pozornosť na možnosť prilákať do SND aj návštevníkov z blízkeho zahraničia. „Musíme oslovovať aj divákov za hranicami, viem si predstaviť, že budú medializované a propagované inscenácie opery a baletu v Rakúsku či Maďarsku,“ poznamenal. V prípade, že by divadlo muselo hospodáriť s obmedzenou alokáciou, nešiel by do redukcie predstavení, skôr realizácie finančne menej náročných inscenácií a tiež odloženia plánovaných rekonštrukcií.

Vyjadril sa k téme sólistického súboru Opery SND, mieni, že stav interných členov súboru je potrebné posilniť. Prehodnotil by preto i výpovede, ktoré v predchádzajúcom období dostali interní sólisti. „Nemyslím si, že by boli všetci za zenitom,“ povedal.

Oswald vo svojom projekte rozvíja myšlienku tvorby päťročných dramaturgických zámerov. Zvýrazňuje nevyhnutnosť upokojiť atmosféru v divadle i vytvoriť podmienky pre finančnú stabilitu inštitúcie. Ako problém vníma nedostatočný systém vnútornej kontroly. Za vhodné považuje prechod k novej samostatnej subjektivite jednotlivých súborov. „Je možné, že by sa legislatívne musel prijať nový zákon o SND, ktorý by divadlu dal novú právnu podobu. Generálny riaditeľ by zastrešoval tento celok manažérsky a spolu s dozornou radou, zloženou z odborníkov, by dbal na správne fungovanie a financovanie celku,“ upozornil. V oblasti PR a propagácie uznáva efektívnosť online aktivít, nesmú však podľa neho byť prostriedkom k celkovému uvádzaniu umeleckých produkcií. „Tým by sme sa my sami pripravili o divákov a divákov o jedinečný emotívny zážitok, ktorý prináša iba živé umenie,“ konštatuje.

Okrem Oswalda sa na híringu v utorok zúčastnili a na post generálneho riaditeľa SND ašpirujú Norbert Baxa, Boris Ažaltovič a Matej Drlička.