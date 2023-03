Odvolaný Drlička opäť kandiduje: Všetky riziká vnútri SND sme v predchádzajúcom období vyriešili

Na utorkovom verejnom vypočutí to uviedol Matej Drlička, predchádzajúci generálny riaditeľ (GR) SND, ktorý po novembrovom odvolaní na funkciu opätovne kandiduje.

„Všetky zásadné riziká vnútri inštitúcie sme vyriešili, momentálne nevidím žiadne,“ povedal Drlička na verejnom vypočutí. Za výzvy v najbližšom období považuje zvládnutie zvýšenia cien energií a získanie dostatočného množstva prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku predčasných parlamentných volieb. Rovnako tak súbeh rekonštrukcie a prevádzky umelecko-dekoračných dielní. „Všetky tieto riziká sú však zvládnuteľné,“ vyhlásil.

Pri redukcii sólistického súboru SND opakovane argumentoval potrebou reformných krokov reagujúcich na znižovanie diváckeho záujmu i umeleckú stagnáciu súboru, rovnako tak nasledovanie osvedčeného modelu zo zahraničia. Priznal, že odkomunikovanie dôvodov zmien nebolo zo strany manažmentu ideálne, povedal takisto, že hnev prepustených operných spevákov chápe. „Rozumiem tomu ľudsky, no ja sa ako generálny riaditeľ musím pozerať na to, čo je dobré pre inštitúcie, nie pre jednotlivca,“ upozornil. Zdôraznil tiež, že po zmenách sa zvýšila návštevnosť predstavení, čo prisudzuje skvalitneniu umeleckej produkcie.

V otázkach verejnosti odmietol výhradu, že urobil zo SND eventovú firmu a povýšil PR nad umenie. Takisto priznal, že sa cíti znevýhodnený vo výberovom konaní negatívnou kampaňou, ktorá sa voči nemu spustila.

Drlička podľa svojho projektu chce pokračovať v tom, čo začal v roku 2021 pri zavádzaní zmien z ozdravného plánu. Ráta prakticky s nezmenenou zostavou najbližších spolupracovníkov. „Sme pripravení dokončiť rozbehnuté reformy i priniesť nové impulzy,“ deklaruje. Medzi avizovanými novinkami spomína vytvorenie Mecenášskeho klubu po vzore Národného divadla Praha. „Mal by niekoľko úrovní a bol by tak dostupný pre jednotlivcov aj veľké firmy a spoločnosti,“ vysvetlil. Pripomenul, že v čase jeho odvolania na jeseň 2022 už bol tento projekt prakticky pred spustením. Drlička má ambíciu tiež zaviesť tradíciu udeľovania Cien SND, ktoré by sa každoročne na záver sezóny udeľovali na podujatí Letné gala SND. Vo svojom projekte sa venuje aj rekonštrukcii historickej budovy SND. V jeho plánoch je vytvorenie špecializovaného tímu zloženého z interných aj externých odborníkov. „Tento tím začne pripravovať podklady na verejné obstarávanie na projektové práce komplexnej rekonštrukcie,“ dodáva Drlička.

Okrem Drličku kandidujú na post GR SND Norbert Baxa, Boris Ažaltovič a Miloslav Oswald.