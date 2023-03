Radiácia zmenila psom z Černobyľu DNA. Vedci skúmajú, ako dokázali prežiť

Po jadrovej katastrofe v Černobyle 26. apríla 1986 bolo asi 120 000 ľudí žijúcich v okolí a neďalekom meste Pripjať nútených evakuovať a opustiť svoje domovy. Ostalo tam však množstvo psov, ktoré napriek očakávaniam prežili a vytvorili silnú populáciu. Tá doteraz žije v ožiarenej krajine v blízkosti chátrajúcej elektrárne.

V novej štúdii sa vedci snažili hlbšie pochopiť neobvyklé populácie psov žijúcich v okolí Černobyľu vo svetle drsnej kontaminácie životného prostredia, ktorej sú mnohé denne vystavené.

Pomocou vzoriek krvi odobratých od túlavých zvierat v rokoch 2017 až 2019 geneticky analyzovali 302 psov z populácií žijúcich v samotnej elektrárni, ako aj tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialenosti 15 až 45 kilometrov od miesta katastrofy.

Projekt je spoluprácou vedcov v Spojených štátoch, Ukrajine a Poľsku, ako aj nadácie Clean Futures Fund, neziskovej organizácie so sídlom v USA, ktorá pôsobí v Černobyle. Nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2016, začala ako snaha poskytnúť zdravotnú starostlivosť a podporu zamestnancom elektrárne, ktorí stále pracujú v zakázanej zóne, píše The New York Times.

Psy z Černobyľu sú geneticky odlišné

Pri pohľade na DNA psov žijúcich blízko Černobyľu bolo vedcom jasné, že sú geneticky odlišné od domácich zvierat žijúcich inde vo svete. Podľa vedcov je to odrazom ionizujúceho žiarenia, ktorému boli vystavení po celé generácie.

Výskum zistil, že táto populácia obsahuje 15 zložitých rodinných štruktúr, ktoré boli jedinečné v porovnaní s inými psami. Je však tiež jasné, že psy sa pohybujú v rôznych oblastiach a voľne sa medzi sebou rozmnožujú.

Autorka štúdie a genetička z Národného inštitútu pre výskum ľudského genómu NIH. Elaine Ostrander pre IFLScience povedala:

„Myslím si, že najpozoruhodnejšia vec na štúdii je, že identifikujeme populácie psov žijúcich v reaktore a v jeho tieni, a môžeme povedať, kto sú tieto psy, len pohľadom na ich profil DNA. To, že celé rodiny psov prežili napríklad pri vyhorených palivových tyčiach, je neuveriteľné a hovorí o odolnosti psov ako druhu.”

Vedci tiež zistili, že psy, ktoré teraz žijú vo vylúčenej zóne, sú pravdepodobne potomkami domácich miláčikov ľudí, ktorí utiekli z oblasti, keď došlo k výbuchu. „Môžeme vidieť históriu týchto domácich miláčikov vyrytých v DNA psov žijúcich dnes vo vylúčenej zóne,“ vysvetlila Ostrander.

Chernobyl dogs could hold the secret to surviving nuclear apocalypse https://t.co/od6ibLGKMf pic.twitter.com/66sUH8HFml — New York Post (@nypost) March 6, 2023

800 polodivých psov

Podľa posledného sčítania mohlo v černobyľskej oblasti žiť až 800 polodivých psov, vrátane vysoko kontaminovaných oblastí. Psy sú kategorizované ako polodivé, pretože sa občas stretávajú s ľuďmi. Je známe, že pracovníci a výskumníci v tejto oblasti kŕmia zvieratá, zatiaľ čo veterinári občas navštívia oblasť, aby aktualizovali svoje vakcíny a liečili akékoľvek zdravotné problémy, ktoré majú.

Výskum uverejnený v Science Advances teraz ukázal, že je možné spoľahlivo rozlíšiť rôzne populácie černobyľských psov. Vedci dúfajú, že sa budú môcť pozrieť, či genetické rozdiely majú vplyv na ich zdravie, vzhľad a správanie. Tvrdia, že by to mohlo dokonca objasniť genetické mutácie, ktoré pomáhajú zvieratám prežiť radiáciu.

Chceli by nájsť varianty, ktoré DNA získala počas 15 generácií od nehody, ktoré umožňujú prežitie prostredia s vysokou radiačnou záťažou v porovnaní s prostredím s nízkou radiačnou záťažou, píše portál IFL Science.

Hoci je takto zameraný výskum len v začiatkoch, výskumníkov potešilo, aká veľmi podrobná genetická analýza sa dá spraviť dokonca na skupine túlavých psov. Ďalšia fáza tejto štúdie bude zahŕňať zväčšenie na úroveň celého genómu a jeho architektúry.