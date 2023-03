KDH o Demokratoch: Nevidíme dôvod zapájať sa do OĽANO 2

„Eduard Heger pred časom dostal od KDH ponuku miesta na našej kandidátke, lebo sme si mysleli, že patrí do nášho konzervatívneho hodnotového sveta. Ukázalo sa, že nie. Poučení z minulosti konštatujeme, že mačkopsy nefungujú. Potvrdilo to OĽANO a nevidíme dôvod zapájať sa do OĽANO 2,“ skonštatoval v stanovisku KDH jeho predseda Milan Majerský. „Po dvoch vládach Smeru a jednej vláde OĽANO si ľudia zaslúžia, aby sa mali lepšie,“ doplnil.

Hegerov projekt je podľa Majerského hodnotovo vzdialený od ich konzervatívneho videnia sveta. "Otázky o ďalšom spoločnom predvolebnom postupe sú teda bezpredmetné," uviedol.

Heger na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že naďalej prebiehajú rokovania s inými subjektami vrátane KDH. Hnutie ide do volieb samostatne, Hegerovi ponúkalo druhé miesto na kandidátke.