Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang v utorok vyhlásil, že za predlžovaním a eskalovaním vojny na Ukrajine stojí „neviditeľná ruka“. Peskov na to reagoval slovami, že Čchin len žartoval a táto ruka nie je neviditeľná.

„V tomto si dovolíme s našimi čínskymi kolegami nesúhlasiť. Je to, samozrejme, žart. A viete, v čom spočíva? Nie je to neviditeľná ruka, je to viditeľná ruka – je to ruka Spojených štátov, ruka Washingtonu,“ uviedol Peskov.

„Washington nechce koniec tejto vojny. Washington chce a urobí všetko preto, aby táto vojna pokračovala,“ dodal hovorca Kremľa.

Zároveň uviedol, že Moskva venuje veľkú pozornosť dvanásťbodovému mierovému plánu pre Ukrajinu, ktorý vo februári v čase prvého výročia začiatku invázie zverejnil Peking.

Moskva opakovane vyhlasuje, že USA a ich spojenci využívajú Ukrajinu na rozpútanie vojny proti Rusku. Tieto tvrdenia odmieta Kyjev i Západ, podľa ktorých Ukrajina bojuje o prežitie a Rusko sa snaží získať jej územie.