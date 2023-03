Kyjev oznámil, že identifikoval zabitého ukrajinského vojnového zajatca z videa

Prípad vyvolal hnev ľudí a predstavitelia Ukrajiny ho začali vyšetrovať. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Video zachytáva zadržaného ukrajinského bojovníka, ako stojí v plytkom zákope, fajčí a keď povie „Sláva Ukrajine“, zastrelia ho.

