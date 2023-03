Blíži sa splatnosť odloženého poistného SZČO a zamestnávateľov za január 2021

Klimatická zmena by mohla Nemecko do roku 2050 stáť takmer jeden bilión eur

VČERA - 15:27 Ekonomické

Častejšie extrémne prejavy počasia v dôsledku klimatickej zmeny by mohli Nemecko do roku 2050 stáť takmer jeden bilión eur. Ukázali to výsledky štúdie, ktorú si objednala vláda.