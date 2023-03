Kanada bude vyšetrovať údajné zasahovanie Číny do tamojších volieb

Kanadské médiá v uplynulých týždňoch s odvolaním sa na uniknuté informácie tajných služieb podrobne opisovali údajné pokusy Pekingu zasahovať do týchto volieb. Vzťahovalo sa to údajne aj na tajné financovanie alebo zapojenie sa do volebných kampaní istých kandidátov v rokoch 2019 a 2021. Čína tieto obvinenia rázne poprela a označila ich za osočovanie.

Spravodajca má vypracovať odborné odporúčania na boj proti zasahovaniu do volieb a na „posilnenie našej demokracie“, povedal Trudeau a dodal, že na prešetrenie zasahovania do volieb zo zahraničia vymenoval aj dva vyšetrovacie výbory.

Vyhlásenie kanadského premiéra prišlo po tom, čo opozičné strany v Kanade už niekoľko dní vyzývali na nezávislé verejné vyšetrovanie v tejto otázke, píše AFP.

Trudeau ubezpečil, že jeho vláda sa bude držať odporúčaní osobitného spravodajcu a poveril tiež členov parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a spravodajstvo, aby začali nové vyšetrovanie cudzieho zasahovania do kanadských volieb. Výbor už predstavil jednu správu k tejto otázke v roku 2019. Kanadskú vládu v nej vyzval, aby v prípade podnikla viac krokov.

„Akýkoľvek pokus o zasahovanie zo strany zahraničného činiteľa je znepokojujúci a ide o vážnu vec,“ povedal Trudeau s tým, že „čínska vláda a iné režimy, ako Irán a Rusko, sa pokúšajú zasahovať nielen do našej demokracie, ale aj do našej krajiny všeobecne“.