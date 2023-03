Video: Futbalista odpadol počas zápasu, život mu nezachránili ani pohotoví lekári

21-ročný futbalista Moustapha Sylla z Pobrežia Slonoviny odpadol na ihrisku počas zápasu, v ktorom jeho tím Racing Club d'Abidjan zápasil proti klubu SOL FC s konečným výsledkom 3:1.

Video zo zápasu zobrazuje obrancu, ako urobil niekoľko krokov vzad smerom k čiare v strede ihriska, až napokon stratil rovnováhu a odpadol na trávnik. Napriek pohotovej reakcii lekárov sa mladíka nepodarilo zachrániť a zomrel počas prevozu do nemocnice. Príčinou jeho úmrtia má byť infarkt.

SAD NEWS



Ivory Coast and Racing Club d'Abidjan defender, Sylla Moustapha has passed away after suffering what looks like a cardiac arrest in his sides Ligue 1 match against SOL FC.



Moustapha joined RCA from Malian side Djoliba AC.



May his soul REST IN PEACE pic.twitter.com/PNvnEWFiwl