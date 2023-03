Vodička si chcela urobiť prestávku, zozadu do nej narazil kamión. Policajti uzavreli celý ťah

Policajti uzavreli z dôvodu dopravnej nehody pred Bielou Horou v okrese Trnava hlavný ťah na Senicu. Ten je už v súčasnosti prejazdný. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru na sociálnej sieti.

Podľa prvotných informácií z miesta nehody došlo k zrážke osobného auta a kamióna. Kamión narazil do zadnej časti auta po tom, ako ho mala vodička odstaviť pri pravom okraji cesty. „Podľa svedkov nehody mala šťastie, lebo v poslednej chvíli sa jej autu stihol vyhnúť ďalší kamión, ktorý by do nej narazil spredu,“ uviedla polícia.

Žena bola vo vozidle sama a so zraneniami ju záchranári previezli do nemocnice. „Predbežne by nemalo ísť o ťažké zranenia. Okolnosti nehody polícia naďalej vyšetruje. Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania následkov viac ako dve hodiny neprejazdná,“ informovala polícia.