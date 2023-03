SND by mal viesť morálne bezúhonný človek, tvrdia operní sólisti

Na čele Slovenského národného divadla (SND) by mal stáť erudovaný, morálne bezúhonný človek. Upozorňujú na to nespokojní sólisti Opery SND, ktorí zároveň spochybňujú morálnu spôsobilosť kandidatúry odvolaného generálneho riaditeľa (GR) SND Mateja Drličku. Po piatkovom (3. 3.) otvorenom liste dočasne poverenej ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (OĽANO) urobili v pondelok vyhlásenie apelujúce na seriózne zváženie pri menovaní nového šéfa národnej divadelnej scény, rovnako tak upozornili na možné zvýhodnenie bývalého riaditeľa.

Operní sólisti poukazujú na zlyhanie, ktoré viedlo k odvolaniu Drličku, i spôsob jeho interpretácie, ktorým Drlička svoj vlastný návrh na abdikáciu začal prezentovať ako výsledok politickej šikany. Spochybňujú tým aj Drličkovu schopnosť sebareflexie pri opätovnej kandidatúre. „Keby ho to úprimne mrzelo a keby bral do úvahy závažnosť svojho zlyhania, nikdy by sa už neprihlásil opätovne na post GR SND ani na iné verejné a štátne funkcie,“ vyhlásili.

Poukázali v tejto súvislosti aj na „teatrálne vystúpenie“ Drličku i jeho najbližšieho manažmentu, ktorým na začiatku novembra ohlasovali odstúpenie zo svojich funkcií na znak solidarity s generálnym riaditeľom. „Avizované hromadné výpovede sa nekonali. Ako má verejnosť vyhodnotiť tieto fakty? Čudujeme sa potom, že v spoločnosti sa rozmáha nekontrolovane agresivita, vyhrážanie,“ zdôrazňujú operní sólisti.

Vyjadrujú zároveň údiv nad tým, že spomínané fakty nebránili etickému poradcovi pripustiť morálnu spôsobilosť kandidáta Drličku. „Ako sú nastavené kritériá komisie, keď im neprekážalo ani takéto závažné zlyhanie kandidáta?“ pýtajú sa operní sólisti a upozorňujú aj na možný konflikt záujmov členov komisie z radov zamestnancov SND, pričom narážajú na ich spriaznenosť s Drličkom.

Poznamenávajú tiež, že podľa ich informácií nie je stále k dispozícii správa o činnosti a hospodárení SND za minulý rok, čo môže znevýhodniť Drličkových rivalov.

Ministerstvo sa odvoláva na stanovisko etického poradcu, ktorého úlohou je podľa smernice o výberovom konaní riešiť konkrétne etické dilemy. „Konštatoval, že nedochádza k ohrozeniu, ktoré by zakladalo vysoké alebo neprekonateľné riziko pre integritu procesu výberu,“ uvádza rezort. „Z faktickej situácie vyplýva, že takmer každý zo zamestnancov SND, ktorý by bol nominovaný ako reprezentant zamestnancov do poradného orgánu, by čelil podobnému konfliktu. Rovnako žiadny konflikt v zmysle uvedenej smernice a etických pravidiel nedeklarovali ani sami členovia poradného orgánu,“ dodáva MK.

Verejné vypočutie kandidátov na GR SND sa uskutoční v utorok 7. marca popoludní. Okrem Drličku sa o post uchádzajú Boris Ažaltovič, Norbert Baxa a Miloslav Oswald. V súčasnosti vedie SND Jozef Švolík, vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií MK, pod ktorého gesciu dlhodobo patria aj štyri štátne divadlá. Dočasným vedením ho poverila ministerka kultúry po odvolaní Drličku k 1. novembru 2022. Dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Drlička sa za svoje slová ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu.