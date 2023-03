Video: Pasažieri v lietadle začuli výbuch, kabínu zaplnil dym

Let na Floridu sa zmenil na scénu ako z katastrofického filmu po tom, ako sa do jedného z motorov lietadla dostal vták. Lietadlo leteckej spoločnosti, ktoré smerovalo do Fort Lauderdale muselo núdzovo pristáť v Havane, keď motor začal horieť. Pasažieri na mobilné telefóny zachytili chaos v kabíne, keď zo stropu padali kyslíkové masky. Podľa svedkov sa však niektoré masky neuvoľnili a pasažierom po zúfalom trieskaní na strop ostali zakrvavené päste.

Jeden z cestujúcich Steven Rodriguez pre televíziu NBC 6 povedal, že najprv začuli v lietadle „veľký rachot, akoby výbuch". Potom sa kabína začala plniť dymom a rozsvietilo sa núdzové osvetlenie. Len s jediným funkčným motorom Boeingu 737 pilotka bezpečne núdzovo pristála na kubánskom letisku Jose Marti.

„Let spoločnosti Southwest č. 3923, ktorý v nedeľu ráno odlietal z Havany na Kube do Fort Lauderdale na Floride, údajne krátko po štarte zaznamenal náraz vtáka do motora a nosa lietadla," uviedla vo vyhlásení spoločnosť Southwest Airlines.

Nikto zo 147 cestujúcich a šesťčlennej posádky nebol zranený a cestujúcim sa podarilo bezpečne vystúpiť z lietadla. Pilotka lietadla sa dočkala pochvaly a potlesku od cestujúcich po tom, ako sa jej podarilo s lietadlom pristáť.

Rodriguez povedal, že bezpečnostné opatrenia v lietadle boli nedostačujúce. „Ľudia začali brať veci do vlastných rúk a silou mocou udierali do stropu, aby masky uvoľnili,“ povedal Rodriguez pre NBC6. V lietadle boli malé deti a staršie ženy a mnohí sa báli o svoj život. "Ak mám byť úprimný, myslel som si, že nastal môj koniec," povedal Rodriguez. "Bol som vystrašený.“

Rádio Rebelde, kubánske štátne médium, uviedlo, že letecký úrad zistil poruchy jedného z motorov už počas štartu. Spoločnosť Southwest Airlines nepotvrdila poruchu motora, ale pre CNN uviedla, že spoločnosť "preskúma lietadlo, aby posúdila škody, ale v súčasnosti nemá ďalšie podrobnosti, ktoré by mohla poskytnúť".

#Southwest Boeing 737 MAX 8 (N8792Q) flight #WN3923 from #Havana to #FortLauderdale experienced a bird strike to an engine and the aircraft's nose shortly after takeoff, the aircraft safely returned back at Havana Jose Marti int'l Airport.#cuba #Boeing #737MAX #SouthwestAir pic.twitter.com/hdz2AfXjRO