Rektor UK sa chce zamerať na službu ľuďom i rekonštrukciu internátov

Števček chce pokračovať v tom dobrom, čo sa mu počas prvého funkčného obdobia podarilo naštartovať. „Strašne rád by som sa vyhol tým nástrahám, za ktoré sme boli štyri roky konfrontovaní. Verím, že už nepríde žiadna pandémia, vojna a že aj táto sa čoskoro skončí, energetická kríza bude čoskoro zažehnaná a že sa nám nebude znižovať rozpočet. Toto sú také moje želania, ktoré nedokážem úplne ovplyvniť,“ povedal rektor, ktorý je funkcii šéfa univerzity od roku 2019.

Za svoju najväčšiu prioritu označil službu ľuďom. „Mojou úlohou je pre nich vytvárať prostredie, kde ich síce nedokážeme adekvátne ohodnotiť peniazmi, ale urobíme všetko pre to, aby sme zdvihli spoločenský status slovenskej vedy a prinútili kompetentných zásadne zmeniť prístup k rozvoju vedeckej infraštruktúry,“ zdôraznil.

Podľa Števčeka predošlé štyri roky boli internáty pre nich prioritou. „Napriek mizérii, ktorú sme zažívali, tak sme investovali milióny eur do rekonštrukcií internátov. Stále je to však kvapka v mori. Vzhľadom na investičný dlh je to zanedbateľná čiastka,“ povedal. Postupne chcú podľa jeho slov rekonštruovať „Štúrak“. „Máme obrovský projekt rekonštrukcie, ktorý ešte pred dramatickým nárastom cien vyšiel na 30 miliónov eur. Pokiaľ toto nezafinancuje vláda a štát a pokiaľ si neuvedomia, že je to kritérium, podľa ktorého sa uchádzači rozhodujú, či pôjdu študovať sem alebo niekde inde do zahraničia, tak sa nepohneme ďalej,“ zhodnotil Števček. Ako tvrdí, nie je mysliteľné, aby univerzita alebo akákoľvek iná slovenská vysoká škola vlastnými silami dokázala realizovať takéto obrovské investičné projekty.

Slávnostná inaugurácia rektora UK v Bratislave a dekanov jednotlivých fakúlt najväčšej slovenskej univerzity sa uskutoční v stredu 8. marca.